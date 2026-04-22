Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğündeki 'Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek' projesinde 9. grup süreci başlatıldı.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve hayvancılık üretimini desteklemek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 'Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek' projesinde yeni bir aşamaya geçildi.

Proje kapsamında 9. grup için başvuru ve uygulama sürecinin başladığı duyuruldu.

Kırsal kalkınmayı güçlendirmeyi hedefleyen proje ile üreticilere çeşitli destekler sağlanırken, hayvancılık sektöründe verimliliğin artırılması ve sürdürülebilir üretimin teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Yetkililer, başlatılan yeni etapla birlikte daha fazla üreticiye ulaşılmasının hedeflendiğini belirterek, projenin kırsalda ekonomik canlılığa katkı sunmaya devam edeceğini ifade etti. 'Kırsalda Bereket' programının, üreticilere hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunuldu.