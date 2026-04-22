İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından el konulan Meslek Fabrikası'na yönelik başlattığı nöbette kendisine destek veren ilçe belediyeleri ile CHP örgütüne teşekkür turuna Balçova ile devam etti. Başkan Tugay, demokrasi ve kamu mallarına sahip çıkma vurgusu yaparak mücadele ve dayanışma mesajı verdi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından el konulan Meslek Fabrikası'na yönelik başlattığı nöbette kendisine destek veren İzmirlilere teşekkür turuna Balçova ile devam etti. CHP Balçova İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Başkan Tugay daha sonra Balçova Belediyesi'ne geçerek Başkan Onur Yiğit ile bir araya geldi.

CHP Balçova İlçe Başkanlığı ziyaretinde Meslek Fabrikası sürecine ilişkin konuşan Başkan Tugay, İzmir'de ortaya konan güçlü tepkiyle 'çok açık bir yanlışın Türkiye'ye duyurulduğunu' söyledi. Tugay, belediyenin mal varlığına sahip çıkma sorumluluğuyla hareket ettiklerini belirterek, gösterilen dayanışmanın kendileri için önemli olduğunu ifade etti. Türkiye'nin farklı şehirlerinde benzer uygulamalar yaşandığını ancak İzmir'deki güçlü itirazın dikkat çektiğini vurguladı. 'Bu yanlış uygulamayı görünür kıldık' diyen Tugay, 'O gün orada yanımızda olduğunuz için, CHP kimliği ve duruşuyla; bize, yapılan eyleme sahip çıktığınız için her birinize yürekten teşekkür ediyorum' dedi.

Ülke genelinde ekonomik sıkıntılara dikkat çeken Başkan Tugay, emekli, üretici ve gençlerin zorlandığını söyleyerek, gençlerde geleceğe dair umutsuzluğun arttığını ve işsizlik sorununun derinleştiğini vurguladı. Belediyenin sosyal hizmet alanında ihtiyaç duyan herkesin yanında olduğunu belirten Başkan Tugay, 'Ne zaman insanlar yardım istese yanlarına koşarız. Balçova'da da bu alanda çalışmalar yürütüyoruz' dedi.

'YANLIŞA İTİRAZ EDECEĞİZ'

Yanlışa karşı itiraz edilmesi gerektiğini vurgulan Başkan Tugay, konuşmasını şöyle tamamladı: 'Kafanıza göre kanun çıkarıp malımıza mülkümüze el koyamazsınız. Meslek Fabrikası'nda olduğu gibi itiraz edeceğiz. Bu ülkeden ne demokrasinin silinmesine, ne adaletin elimizden alınmasına izin vermeyeceğiz.'

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, İzmir'in önemli ve öncü bir kent olduğunu vurgulayarak, burada atılan adımların ülke genelinde siyasi sürece katkı sağlayabileceğini ifade etti. CHP Balçova İlçe Başkanı Murat Aküzüm ise son dönemde zor günler yaşandığını belirterek, dayanışma ve direnişi bir sorumluluk olarak gördüklerini söyledi. Aküzüm, bu mücadeleyi büyüterek sürdürme kararlılığında olduklarını dile getirdi.

CHP Balçova İlçe Başkanlığı ziyaretinin ardından Başkan Tugay, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in konuğu oldu. Tugay, 'Onur Yiğit Balçova'nın tarihine geçen bir başkan olacak. Çok uzun yıllardır çözülmemiş sorunlara el attı. Mütevazi, gösterişsiz bir tarzı var ama inanılmaz başarılı bir belediye başkanı. Halkıyla çok iç içe olan bir başkan, bunu görünce çok da mutlu oluyorum. Onur Yiğit bu ülkede için daha çok şey yapacak. Balçova'ya çok iyi sahip çıkıyor' dedi. Yiğit ise, halkla iç içe güzel bir uyum yakaladıklarını belirterek, en büyük gücün bu olduğunu ve bu şekilde problemlerin de çözüldüğünü söyledi.