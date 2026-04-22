486. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında düzenlenen 'Toprağın Belleği' söyleşisi, katılımcıları Aigai, Sardes ve Kaymakçı'nın izinde görkemli bir tarih yolculuğuna çıkardı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehrin kültürel mirasını ve binlerce yıllık tarihsel derinliğini festival coşkusuna dahil etti.

Manisa Kurtuluş Müzesi'nin tarihi atmosferinde gerçekleştirilen 'Toprağın Belleği: Aigai, Sardes ve Kaymakçı'nın Işığında Bölge Tarihi' söyleşisi, arkeoloji meraklılarını ve Manisalıları bir araya getirdi. Arkeolog-Yazar Nezih Başgelen'in moderatörlüğünü üstlendiği söyleşide, bölgenin tarihsel katmanları uzman isimler tarafından titizlikle ele alındı. Aigai Kazı Başkanı Prof. Dr. Yusuf Sezgin, antik kentin gizemlerini ve gün yüzüne çıkarılan yeni bulguları paylaşırken; Arkeolog Dr. Güzin Eren: Lidya medeniyetinin kalbi Sardes'in dünya tarihindeki eşsiz yerini; Arkeolog Dr. Tunç Kaner ise Gölmarmara'da devam eden Kaymakçı kazılarıyla bölgenin Bronz Çağı'na uzanan önemini anlattı.

Manisa topraklarının arkeolojik açıdan paha biçilemez olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yusuf Sezgin, söyleşide yaptığı konuşmada coğrafyanın tarihsel gücüne dikkat çekti. Sezgin, 'Erken dönemlerden itibaren özel bir coğrafyadayız. Sardes gibi bir dünya mirasının bu topraklarda olması bizler için büyük bir şans. Biz aslında devasa bir açık hava müzesinin, büyük bir zenginliğin içinde yaşıyoruz' dedi.

Şehrin geçmişine sahip çıkma kararlılığının vurgulandığı etkinliğe Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan ve Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Bektaş Kılınç da katılarak arkeologların anlatısını ilgiyle dinledi.

Soru-cevap bölümüyle interaktif bir hal alan söyleşi, Manisa'nın kültürel mirasını korumanın ve bu bilinci gelecek nesillere aktarmanın hayati önemi üzerine yapılan değerlendirmelerle sona erdi.