İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TACT Fuarcılık iş birliğiyle Kültürpark'ta düzenlenen İZKİTAP - 7. İzmir Kitap Fuarı, yetişkinler kadar öğrencilerin de yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. İzmir ve çevre ilçelerden fuara gelen öğrenciler, sabah erken saatlerden itibaren alanı doldurarak söyleşi ve imza etkinliklerine katılıyor, stantlarda kitapları inceleyip seçimlerini yapıyor.

Fuara öğretmenleriyle birlikte gelen öğrenciler, yazarlarla tanışma fırsatı bulurken; öğretmenler de bu ortamın çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmada önemli bir rol oynadığını belirtiyor. Öğrencilerin ilgi alanlarına göre kitap seçmesi ve fuar atmosferinin bir parçası olması, etkinliğin öne çıkan yönleri arasında yer alıyor. Fuara öğrencileriyle birlikte katılan öğretmenler de etkinliğin önemine dikkat çekiyor.

İzmir Şehir Koleji sınıf öğretmeni Şevkiye İş, 'Bugün ilkokul grubu öğrencilerimizle birlikte kitap fuarını ziyaret ettik. Stantları gezdik, öğrencilerimiz kitapları inceleyerek okumak istediklerini seçti ve yazarlarına imzalattı. Öğrencilerim buradan büyük bir memnuniyetle ayrılıyor; kitap okumayı sevdirmek adına son derece değerli bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Mesleğimde 46'ncı yılımı yaşıyorum ve çocuklarımla birlikte burada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum' dedi.

'ÖĞRENCİLERİN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAYACAĞINA İNANIYORUM'

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Edebiyat Öğretmeni olarak görev yapan Mine Baysal, öğrencilerin okumaya olan ilgisini artırmak ve onları daha fazla okumaya teşvik etmek amacıyla okul olarak fuara geldiklerini belirterek, 'Okulumuzda da her sınıfta dönem boyunca en az iki kitap okutuyoruz. Öğrencilerimiz İZKİTAP Fuarı'na gelmek için oldukça istekliydi; biz de onların gelişimine katkı sağlayacağına inandığım için getirdik. Okumanın bireysel gelişim kadar toplumun kalkınması açısından da büyük önem taşıdığına inanıyorum. Bu nedenle bu tür fuarların düzenli olarak yapılmasının çok kıymetli olduğunu düşünüyorum' diye konuştu.

Didim Valiler Ortaokulu'ndan Onur Bolulu, 'Fen Bilimleri öğretmeniyim. Fuarın heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Önceden belirlediğimiz kitaplar vardı; onları almak için buradayız. Kitap fuarlarını, öğrencilerimizin gelişimine katkı sağlaması ve kitap okuma alışkanlığı kazandırması açısından çok değerli buluyorum. Bu atmosferin bir parçası olmaktan hepimiz büyük mutluluk duyuyoruz' dedi.

Didim Valiler Ortaokulu Müdür Yardımcısı Gonca Akkaya da her yıl öğrencileriyle birlikte bu fuarı ziyaret etiklerini belirterek, 'Hem öğrencilerimiz hem de öğretmenlerimiz bu geziden büyük heyecan ve mutluluk duyuyor. Okul olarak kitap okumanın değerini bilen öğrencilere sahip olmaktan gurur duyuyoruz. İZKİTAP Fuarı'nın Kültürpark'ta düzenlenmesi bizleri ayrıca memnun ediyor. Açık alanda, güzel hava ve yeşillikler içinde bu renkli stantları gezmek, kitapları incelemek oldukça keyifli bir deneyim sunuyor. Öğrencilerimizin kendi harçlıklarıyla kitap almaları, ebeveynlerinden bağımsız şekilde seçim yapabilmeleri ve karar verme becerilerini geliştirmeleri açısından bu ortamı çok kıymetli buluyorum' şeklinde konuştu.

'BÜYÜK HEYECANLA GELDİLER'

Karşıyaka Selçuk Yaşar Alaybey Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Nilüfer Öğüt, 'Bugün öğrencilerimle birlikte fuarı ziyaret ediyoruz. Daha önce öğrencilerime Mavisel Yener'in 'Mavi Zamanlar' kitabını okutmuştum. Fuar kapsamında öğrencilerimiz, yazarla tanışma fırsatı buldu; kitaplarını imzalattı ve birlikte fotoğraf çektirdi. Öğrencilerim zaten kitap okumayı çok seviyor; bu nedenle kitaplara karşı ilgileri oldukça yüksek. İZKİTAP'a da büyük bir heyecanla geldiler. Bu fuar sayesinde ilgi alanlarına göre kitapları keşfetme ve okuma fırsatı buluyorlar. Biz öğretmenler de bu süreçte onlara rehberlik ediyoruz' dedi.