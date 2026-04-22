Bursa Nilüfer Belediyesi'nin 5-7 Haziran tarihleri arasında düzenleyeceği 2. Nilüfer Karadeniz Festivali'nde bölgenin zengin kültürü Bursalılara sunulacak.

BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi, Karadeniz kültürünü Bursa'da yaşatmak ve geniş kitlelere tanıtmak amacıyla düzenlediği 2. Nilüfer Karadeniz Festivali için hazırlıklarını hızlandırdı.

Festivalin içeriğini zenginleştirmek amacıyla Pancar Deposu'nda istişare toplantısı yapıldı. Programa bölgeyi temsil eden federasyon, vakıf ve dernek temsilcileri gelerek, görüşlerini paylaştı.





Toplantıda konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, dayanışmanın önemine dikkat çekerek, katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür etti.

Festivalin sadece bir eğlence değil, bir birliktelik sembolü olduğunu vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, 'Burada biriz ve birlikteyiz. Rizeli, Artvinli, Zonguldaklı, Samsunlu olmamız fark etmeksizin; bu etkinliği Karadeniz kültürünü en iyi şekilde sunma ve dayanışma platformu olarak görmeliyiz. Bir ekip ruhuyla hareket ederek, festivalimizi çok daha kapsamlı bir hale getireceğiz' diye konuştu.





ZENGİN PROGRAM

5-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek festivalde; yerel lezzetler, halk oyunları, yarışmalar, alışveriş stantları, çocuklara özel oyun alanı yer alacak.

Programda Karadeniz müziğinin sevilen isimleri de sahne alacak. Festival kapsamında Resul Dindar, Yayla Trio, Borçka Belediyesi Kadınlar Korosu, Aysel Yakupoğlu, Marsis ve Samida müzikseverlerle buluşacak. Yapılan toplantılar sonrası programa sürpriz isim ve etkinlikler de eklenecek.