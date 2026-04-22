Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle bu yıl ilk kez düzenlenen 'Kuzeyin Ortak Ritmi' koşusu, Altınordu sahilinde büyük bir coşkuya sahne oldu. Ordu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyon, farklı şehirlerden gelen sporcuları aynı parkurda buluşturdu.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin spora verdiği destek her geçen gün artarken, KoşuyORDU Spor Kulübü organizasyonunda hayata geçirilen etkinlik, sporun birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

4 İLDEN YOĞUN KATILIM

İlk kez düzenlenen 'Kuzeyin Ortak Ritmi' koşusuna Ordu'nun yanı sıra Samsun, Giresun ve Trabzon'dan onlarca sporcu katıldı. Altınordu sahilinde gerçekleştirilen koşu, dostluk atmosferiyle de dikkat çekti.

BAŞ: 'SPORUN HER ALANINDA VARIZ'

Programda konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Aşkın Baş, Ordu'da sporun gelişimi için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Ordu'da sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak sporun her alanına desteğimiz sürecek. Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'in bu konuda net talimatları var. Şehrimizde böylesi anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yapmak bizler için çok değerli.'

'SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNE İNANIYORUZ'

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve KoşuyORDU Spor Kulübü iş birliğinde düzenlenen etkinlikte konuşan KoşuyORDU Spor Kulübü Başkanı Tan Aşkan ise şunları söyledi:

'Sporun birleştirici gücüne inandığımız için bugün bir aradayız. Aslında bugün Karadeniz'den tüm Türkiye'ye güçlü bir birlik ve beraberlik mesajı verdik. İnşallah bu mesaj ülke geneline yayılır.'

'ORDU, SPOR İÇİN İDEAL BİR ŞEHİR'

Farklı illerden gelerek koşuya katılan sporcular da organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Sporcular, Ordu'nun doğal güzellikleri ve sahil şeridiyle spor yapmak için ideal bir şehir olduğunu vurgulayarak, emeği geçen herkese teşekkür etti.