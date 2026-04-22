Artan nakliye ve kira maliyetleri karşısında zorlanan dar gelirli ailelerin imdadına yetişen Denizli Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar yaptığı 1,77 milyon liralık taşınma desteği ile ihtiyaç sahiplerine can suyu oldu.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin halkın doğrudan cebine dokunan projelerine bir yenisini daha ekleyerek hayata geçirdiği taşınma desteği projesi bugüne kadar yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü.

Temmuz 2025'te uygulamaya konulan 10 bin TL'lik taşınma desteği, artan nakliye masrafları karşısında dar gelirli vatandaşların dayanağı oldu.

Denizli il sınırları içerisinde taşınan ve ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen yüzlerce aileye bugüne kadar toplamda 1 milyon 770 bin liralık destek sağlandı.

DERTLERE DERMAN, YARALARA MERHEM

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, her geçen gün artan yaşam maliyetlerine karşı her zaman halkın yanında olduklarını belirtti. Başkan Çavuşoğlu, 'Denizli'de yaşayan hiçbir hemşehrimizin kendini kimsesiz hissetmemesi için çalışıyor, vatandaşlarımızın omuzlarındaki yükü bir nebze olsun hafifletmeyi amaçlıyoruz. Bu şehirde dertlere derman, yaralara merhem olmaya; dayanışma ruhunu büyüterek halkımızın her anında yanında durmaya devam edeceğiz' dedi.