Kırklareli’nin Pehlivanköy ilçesinde yerel belediyenin düzenlediği iftar programında Ramazan ayının bereketi birlikte yaşandı. İftara AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam da katıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kırklareli'de Pehlivanköy Belediyesi tarafından Mehmetçik Parkı'nda düzenlenen iftara çok sayıda vatandaş katıldı.

Belediye Başkanı Gündüz Hoşgör ve belediye meclis üyeleri iftara gelen vatandaşları kapıda karşıladı. İftar programına AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Büyük Mandıra Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen, AK Parti Pehliivanköy İlçe Başkanı Mehmet Ali Peker, Onur Yemek Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Kurum ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Belediye Başkanı Hoşgör, birlikte oruç açmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Dostlarla aynı sofrada hep beraber olduğumuz için hepinize teşekkür ediyorum. Tuttuğunuz orucun, kıldığınız namazların hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum” dedi.