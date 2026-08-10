CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin yaptığı açıklamada birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Türkiye'nin üniter devlet yapısının ve Anayasa'nın ilk dört maddesinin tartışılmaz olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, 'Bu süreç bir bölünme, parçalanma veya ayrışma süreci değil, tam tersine yaraları sarma, kardeşliği güçlendirme ve milletçe yeniden kenetlenme sürecidir' dedi.

ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin gündemindeki 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin kapsamlı bir değerlendirmede bulundu.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin huzurunu, birlik ve beraberliğini bozmak isteyen yapılara karşı milletin ortak iradesi ve devletin kararlılığıyla hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

'TÜRK MİLLETİ AYRILMAZ BİR BÜTÜNDÜR'

Türkiye'nin farklı kültürleri, dilleri ve renkleriyle bir bütün olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, farklılıkların ayrışma nedeni değil, ortak vatanın zenginliği olduğunu ifade etti. Kılıçdaroğlu, 'Bizim için tartışılmaz olan üniter devlet yapımız, Anayasa'nın ilk dört maddesi ve milletimizin sarsılmaz, bölünmez kardeşliğidir' ifadelerini kullandı. Söz konusu sürecin Türkiye'nin bölünmesine veya parçalanmasına yönelik olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, bunun yaraların sarılması ve toplumsal kardeşliğin güçlendirilmesi için bir fırsat olduğunu kaydetti.

'SÜRECE TEREDDÜTSÜZ KATKI VERECEĞİZ'

Türkiye'nin bölgesel ve küresel bir güç olabilmesinin yolunun güçlü toplumsal birlikten geçtiğini belirten Kılıçdaroğlu, CHP olarak sürece destek vereceklerini açıkladı. Kılıçdaroğlu, 'Bu sürece tereddütsüz katkı vereceğiz. Ancak ülkemizde yeni bir iç karışıklık, ayrışma ve çatışma zemini oluşturmaya çalışan bölücü küresel yapılara da asla geçit vermeyeceğiz' dedi.

'CHP YALNIZCA DESTEK VEREN DEĞİL, SORUMLULUK ALAN TARAF OLACAK'

CHP Grubu olarak tarihi süreçte sorumluluk üstleneceklerini belirten Kılıçdaroğlu, partisinin yalnızca destek veren bir konumda kalmayacağını ifade etti. Kılıçdaroğlu, CHP'nin süreçte 'sorumluluk alan, öncülük eden ve doğru istikameti gösteren' bir anlayışla hareket edeceğini belirterek, Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünün korunmasının öncelikleri olduğunu vurguladı. Açıklamasının sonunda kardeşlik ve birlik mesajı veren Kılıçdaroğlu, 'Kardeşlik güçlenirse Türkiye güçlenir. Türkiye güçlenirse milletimiz kazanır. Birlik varsa gelecek vardır' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin huzurunu, birliğini ve kardeşliğini bozmak isteyen bölücü küresel yapılar şunu iyi bilmelidir:



Türk baharı hayali kuranlara, Türk milletinin birlik ve beraberliği karşısında zemheri kışı yaşatacak olan; bu milletin ortak iradesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin: — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 9, 2026