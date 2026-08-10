CHP, Anafartalar Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Partinin paylaşımında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanın bağımsızlığı uğruna mücadele eden tüm kahramanlar anıldı.

ANKARA (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Anafartalar Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından anma mesajı yayımladı.

CHP'nin paylaşımında, Çanakkale Savaşı'nın önemli dönüm noktalarından biri olan Anafartalar Zaferi'nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlık mücadelesinde hayatını kaybeden tüm kahramanların saygı, minnet ve rahmetle anıldığı belirtildi. Partinin mesajında, 'Anafartalar Zaferi'nin 111. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanın bağımsızlığı uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz' ifadelerine yer verildi.