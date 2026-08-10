Bursa'da MHP Osmangazi İlçe Başkanlığı'nın 15. Olağan İlçe Kurultayı'nda tek aday olarak seçime giren Serdar Burulday, yeni ilçe başkanı oldu. Burulday, birlik ve beraberlik mesajı verirken Bursaspor'a da destek sözü verdi.

Burcum Tansu SARI - BursaAjansı / BURSA (İGFA) - MHP Osmangazi İlçe Başkanlığı'nın 15. Olağan İlçe Kurultayı, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Tek aday olarak seçime giren Serdar Burulday, delegelerin oylarıyla MHP Osmangazi İlçe Başkanı seçildi.

Görevi önceki dönem İlçe Başkanı Kerim Gürsel Çelebi'den devralan Burulday, konuşmasına Gazi Mustafa Kemal Atatürk, MHP'nin merhum lideri Alparslan Türkeş ve şehitleri anarak başladı.,

'SANCAĞI DAHA YUKARILARA TAŞIYACAĞIZ'

Yeni İlçe Başkanı Burulday, konuşmasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ülkem' anlayışının kendileri için temel bir düstur olduğunu vurguladı. Burulday, 'Bu kutlu sancağı daha da yükseklere taşımak ve Milliyetçi Hareket Partimizin sesini Osmangazi'de gür bir şekilde duyurmak için bu yola çıktık' ifadelerini kullandı. Teşkilat içinde birlik ve beraberliğin korunacağının altını çizen Burulday, hiçbir kırgınlık ve ayrışmaya izin vermeyeceklerini belirtti.

BURULDAY'DAN BURSASPOR'A DESTEK MESAJI

Konuşmasının sonunda Bursaspor'a da değinen Burulday, yeşil-beyazlı camiaya destek mesajı verdi. Burulday, 'Doğduğum toprakların hatırası Ertuğrulspor'u, doyduğum toprakların şampiyon takımı Bursaspor'u yüreğimle taşıyarak her daim yanında ve destekçisi olacağım' dedi.

ÇELEBİ'DEN YENİ YÖNETİME DESTEK

Kurultayda görevini Serdar Burulday'a devreden Kerim Gürsel Çelebi ise yeni başkan ve yönetimin her zaman yanında olacaklarını söyledi. Görev süresi boyunca Osmangazi'de teşkilatın güçlendirilmesi için saha çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirten Çelebi, üye katılım çadırları ve düzenlenen 3 büyük üye katılım töreniyle yaklaşık 780 yeni üyenin partiye kazandırıldığını açıkladı. Çelebi ayrıca muhtarlarla 121'den fazla istişare toplantısı gerçekleştirildiğini, nüfusun yoğun olduğu çeşitli mahallelerde ise 5 yeni mahalle temsilciliği açıldığını ifade etti.

MHP'nin yalnızca bir siyasi parti olmadığını, şehit ve gazilerin temsil edildiği bir dava olduğunu dile getiren Çelebi, görevini devrederken yeni yönetime güveninin tam olduğunu söyledi. Çelebi, '3 yıldır büyük bir gururla yürüttüğüm bu onurlu görevi devrederken, bayrağı teslim alan Sayın Serdar Burulday ve ekibinin sancağı çok daha yukarılara taşıyacağına inancım tamdır' dedi. Teşkilat kademelerine teşekkür eden Çelebi, sözlerini 'İmzalar silinir, makamlar geçer ama gönüllerde iz bırakmak önemlidir. Nefes aldığım sürece bu şerefli davanın emrinde yürümekten gurur duyacağım' diyerek tamamladı.

Kurultay sonrasında Serdar Burulday, MHP Osmangazi İlçe Başkanı olarak görevini resmen devraldı.