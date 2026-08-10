Millet Partisi Genel Başkan Cuma Nacar'ın katılımıyla Bursa Kurultayı 16 Ağustos'ta yapılacak. Bursa İl Başkanı Hüsamettin Akyıldız, yeni bir dönemin kıvılcımını çakacaklarını söyledi.

BURSA (İGFA) - Millet Partisi Bursa Olağan İl Kurultayı, 16 Ağustos 2026 Pazar günü saat 13.00'te Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Millet Partisi Bursa İl Teşkilatı, Türkiye'nin kritik bir eşikten geçtiği dönemde gerçekleştirilecek İl Kurultayı için hazırlıklarını tamamladı. Genel Başkan Cuma Nacar'ın önemli temaslarda bulunacağını ve gündeme damga vuracak açıklamalar yapacağını belirten İl Başkanı Hüsamettin Akyıldız, 'Bu kurultay, yalnızca bir teşkilat toplantısı değil; Bursa'dan Türkiye'nin geleceğine ilişkin güçlü bir iradenin ortaya konulacağı önemli bir buluşma olacak. Ülkemizin ekonomik, sosyal ve siyasi sorunlarının çözümsüz olmadığını bir kez daha dile getireceğiz. Milletimizin önünde çaresizlik değil, çözüm vardır. Türkiye'nin kaynakları da insan gücü de potansiyeli de vardır. Eksik olan; doğru yönetim, ehliyet, liyakat, adalet ve millet yararını merkeze alan bir siyasi iradedir.' diye konuştu.

LİYAKAT VE MİLLİ İRADE VURGUSU

Bursa'nın yalnızca ekonomik büyüklüğüyle değil, üretimi, emeği ve insanıyla Türkiye'nin geleceğinde çok daha güçlü bir yere sahip olması gerektiğini de kaydeden Hüsamettin Akyıldız, 'Bursa, üreten bir şehir. Bursa; çalışan, alın teri döken, ihracat yapan, tarım yapan, sanayi kuran, ülkesine değer katan bir şehir. Ancak bugün Bursa'nın insanı ürettiği kadar refahı paylaşamıyorsa, gençler geleceğini başka şehirlerde ve başka ülkelerde arıyorsa, emekli geçinemiyorsa, çiftçi ürettiğinin karşılığını alamıyorsa burada ciddi bir yönetim problemi var demektir.' 'Biz siyaseti makam ve koltuk yarışı olarak görmüyoruz.' diyen Akyıldız, siyaset anlayışlarının millete hizmet, adalet, ehliyet, liyakat, bilim ve milli irade üzerine kurulu olduğunu vurguladı. Bursa'daki çalışmalarını bundan sonra daha geniş kesimlere ulaştıracaklarını da dile getiren Akyıldız; şehrine, ülkesine sevdalı milli bilinci yüksek herkesi 16 Ağustos'ta yapılacak kurultaya davet etti.