ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen 'Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, 19 Mayıs 1919'un Türk milletinin yeniden dirilişinin sembolü olduğunu söyledi.

'19 MAYIS ESARETE KARŞI YENİDEN DOĞUŞTUR'

Bahçeli, 19 Mayıs'ın milletin esarete karşı ayağa kalktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek, Millî Mücadele'nin Samsun'da başlayan sürecinin Havza, Amasya, Erzurum ve Sivas üzerinden bağımsızlığa uzandığını ifade etti. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışını 'tarihi bir iradenin başlangıcı' olarak nitelendiren Bahçeli, bu sürecin Türk milletinin kaderini yeniden yazdığını vurguladı.

'TÜRK GENÇLİĞİ ÇAĞIN ÖZNESİ OLMALI'

Konuşmasında gençlere geniş yer ayıran Bahçeli, Türk gençliğinin yalnızca tarihini bilen değil, aynı zamanda teknoloji üreten ve geleceği şekillendiren bir nesil olması gerektiğini söyledi.

Savunma sanayii, yapay zekâ, yazılım ve teknoloji alanlarında gelişen gençliğin Türkiye'nin geleceğinde belirleyici rol oynadığını belirten Bahçeli, 'Türk gençliği Türkiye Yüzyılı'nın en büyük güvencesidir' dedi.

Gençlere birlik ve dayanışma çağrısı yapan Bahçeli, ayrışma ve fitneye karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek, 'Bu dava sizlere emanettir' ifadelerini kullandı.

Konuşmasında şehitleri, gazileri ve Millî Mücadele kahramanlarını da anan Bahçeli, Türk milletinin birliği ve devletin bekasının korunması gerektiğini vurgularken, konuşmasını 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak ve Türk gençliğine olan inancını yineleyerek noktaladı.