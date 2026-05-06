Fenerbahçe'nin önceki dönem başkanlarından Aziz Yıldırım, olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığına aday olduğunu açıklayarak camiaya birlik çağrısı yaptı.

İSTANBUL (İGFA) - Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, kulübün başkanlığına yeniden aday olduğunu resmen duyurdu.

Yıldırım, yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin 120. yılına dikkat çekerek camiada birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Açıklamasında 'Fenerbahçe camiasının bir ve beraber olduğunu göstereceğimiz destansı 120. yıl için Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı'na adayım' diyen Aziz Yıldırım, adaylık sürecine ilişkin çağrıda da bulunarak, olası diğer adaylar Barış Göktürk ve Hakan Safi başta olmak üzere tüm isimlere birlikte hareket etme teklifinde bulundu.

Fenerbahçe'nin mevcut tabloyu ancak birlik ve beraberlikle aşabileceğini savunan Aziz Yıldırım, 'Fenerbahçe'de tecrübe ve gençlik birlikte hareket ederse kimse kulübün önünde duramaz. Gelin bir olalım, beraber olalım ve Fenerbahçemizi hep birlikte güzel yarınlara taşıyalım' dedi.