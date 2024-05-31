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Oğulcan Pektaş’ın cenazesi, savcı ve jandarmanın incelmesinin ardından Enez Devlet Hastanesi morguna konulduktan sonra bugün Keşan’da öğle namazına müteakiben Enez Yolu Mezarlığı’na defnedildi.

ErdoğaN DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İddiaya göre; saat 01.00 sıralarında Enez sahil yolundaki Yılgınlık mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, Ö.P. yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü Ö.P. yaralanırken, Oğulcan Pektaş hayatını kaybetti.

Enez sahil yolunda, motosikletin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında arkadaşı ile Enez’e gezmek için giden genç hayatını kaybetti. Kazada, motosikletin sürücüsü de yaralandı.