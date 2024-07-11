Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında iki ayrı operasyonda toplam 2 kişiyi gözaltına aldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesi Yukarı Zaferiye Mahallesi, Hastane Caddesi’nde durumundan şüphelenilen bir motosiklet durduruldu.

Motosiklet sürücüsü O.G. isimli şahsın üzerinden yasa dışı bir şeye rastlanılmadı. Yolcu kısmında oturan A.İ. isimli şahsın üzerinden 1 adet alüminyum folyo içerisinde daralı ağırlığı 3,46 gram olan metanfetamin ele geçirildi.

A.İ. isimli şahıs hakkında Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla adli işlem yapıldı.

Farklı tarih ve uygulama esnasında Büyük Cami Mahallesi, Paşayiğit Caddesi’nde sivil polis ekipleri tarafından durumundan şüphelenilen S.M. ve S.A. isimli şahıslar durduruldu.

Yapılan kaba üst aramasında 1 adet alüminyum folyo içerisinde daralı ağırlığı 0,73 gram olan kimyasala bulanmış tütün ve 1 adet peçete içerisinde daralı ağırlığı 5,29 gram olan esrar ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve şüpheliler ilgili birime teslim edildi.