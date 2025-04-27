Edirne'de Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İlknur Kumkale ve Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Erdem Öncü, Keşan Ticaret Borsası’nı ziyaret etti.Mehmet AYTAÇ / EDİRNE (İGFA) - Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'ndan Keşan Ticaret Borsası'na ziyaret yapıldı.

Meclis Başkanı Kemalettin Uslu, Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz, Meclis Üyesi Adnan İnan ve Genel Sekreter Emine Kaymak tarafından karşılanan akademisyenler, Borsa yetkilileriyle bir araya geldi. Ziyarette, Keşan Ticaret Borsası ile Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu arasında hayata geçirilebilecek ortak projeler üzerine karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

Yapılacak iş birliğinin, bölge ekonomisine ve eğitim hayatına olumlu katkılar sunması hedeflenirken, Keşan Ticaret Borsası yetkilileri, nazik ziyaretleri dolayısıyla Prof. Dr. İlknur Kumkale ve Doç. Dr. Erdem Öncü’ye teşekkür etti.