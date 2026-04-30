Keşan'ın yerleşim alanlarına ve eğitim kurumlarına oldukça yakın bir mesafede bulunan tras ocağı projesinde dev bir kapasite artışına gidiliyor. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci tamamlanan proje için verilen 'olumlu' kararı, bölgedeki sanayi faaliyetlerinin boyutunu önemli ölçüde değiştirecek.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Keşan İzzetiye ve Aşağı Zaferiye mahalleleri sınırları içerisinde yer alan tras ocağı için hazırlanan kapasite artışı projesine 'ÇED Olumlu' kararı verildi. Yıllık 20 bin ton olan üretim kapasitesinin 380 bin tona çıkarılması planlanan proje, üniversite kampüslerine ve yerleşim yerlerine olan yakınlığıyla dikkat çekiyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Bego Nakliye Madencilik tarafından devralınan tras ocağı işletmesiyle ilgili kararını açıkladı.

19 Haziran 2025'te başlayan ÇED süreci sonucunda, yıllık kazı miktarını 381 bin 500 tona çıkaracak olan projeye onay verildi.

ALAN KÜÇÜLÜYOR, ÜRETİM KATLANIYOR

Dosyada yer alan bilgilere göre; daha önce 24,33 hektar olan proje alanı revizyonla 20,61 hektara düşürülecek. Ancak bu alan daralmasına rağmen üretim kapasitesi yaklaşık 19 kat artırılarak yıllık 380 bin tona ulaştırılacak. Ocakta açık işletme yöntemiyle delme-patlatma işlemleri uygulanacak ve çıkarılan tras, çimento fabrikalarına hammadde olarak gönderilecek.

Projenin en hassas noktasını ise yerleşim yerlerine ve okullara olan mesafesi oluşturuyor. Dosyada belirtilen verilere göre proje alanı; Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'na sadece 500 metre, Hakkı Yörük Sağlık Meslek Yüksekokulu'na 700 metre, Keşan merkezdeki konutlara 740 metre, İzzetiye Mahallesi'ndeki yapılara ise 900 metre uzaklıkta yer alıyor. Nihai dosyada dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise arazinin statüsü oldu. Proje alanının, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'na göre 'Orman Alanı' olarak tanımlanan bölge içerisinde kaldığı ifade edildi.