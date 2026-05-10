Edirne'de Keşan Anadolu Lisesi'nin 'Komşu Köyün Delisi' adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediyesi Selim Sesler Salonu'nda düzenlenen oyunu; Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sercan Kemik, Keşan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Vedat Çimen, Keşan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mücahit Erdoğan, AK Parti Edirne İl Başkan Yardımcısı Adnan Vural ile öğrenciler, öğrenci velileri ve Keşanlı vatandaşlar izledi.

Koltukların yanı sıra boş alanlara konulan sandalyeler ile 700 kişi oyunu izlerken, oyun izleyenler tarafından büyük alkış topladı.

Oyunun ardından sahneye çıkan Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sercan Kemik ve Okul Müdürü Hüseyin Engin öğrencileri tek tek tebrik ederek, profesyonel bir tiyatro izlenimi aldıklarını belirttiler.

Keşan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mücahit Erdoğan'da sahneye çıkarak oyuncuları tek tek tebrik ederek çiçek takdim etti.