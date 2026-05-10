İzmir'de 300'e yakın sivil toplum kuruluşunu bir araya getiren Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güçbirliği, öğrencilerini korurken hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara'yı 'Yılın Kahraman Annesi' seçerek Kahramanmaraş'ta ailesine anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

İZMİR (İGFA) - Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güçbirliği, fedakârlığıyla hafızalara kazınan öğretmen Ayla Kara'nın anısını yaşatmak amacıyla anlamlı bir vefa ziyaretine imza attı. Görev yaptığı okulda öğrencilerini korumak uğruna hayatını kaybeden Ayla Kara, platform tarafından 'Yılın Kahraman Annesi' seçildi.

İzmir'den yola çıkan gönüllüler, Kahramanmaraş'ta ilk olarak Ayla Kara'nın ailesini ziyaret ederek üniversite eğitimlerine devam eden çocukları Dilara ve Furkan Kara'ya anma plaketi takdim etti. Ziyarette duygusal anlar yaşanırken, aileye İzmirli sivil toplum kuruluşlarının hazırladığı destek kutusu da ulaştırıldı. Heyet daha sonra Ayla Kara'nın kabrini ziyaret ederek dualar etti ve mezarına çiçekler bıraktı. Gönüllüler, öğretmenin hatırasını yaşatmak için çeşitli projeler hazırladıklarını da ifade etti.

Platformun Dönem Sözcüsü Fatoş Dayıoğlu, Ayla Kara'nın cesaretinin tüm gönüllü kadınlar için bir ilham kaynağı olduğunu belirterek, 'Onun evlatları artık bizim de evlatlarımızdır' dedi.

Ziyaret kapsamında Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mutlu Kaya ile de görüşmeler gerçekleştirilerek, Ayla Kara'nın adının yaşatılmasına yönelik projeler ele alındı.

Kasım ayında Ege Orman Vakfı iş birliğiyle 'Hatıra Ormanı' oluşturulacağı açıklanırken, bu ormanın hem Ayla Kara'nın hem de öğrencilerinin anısını doğayla buluşturacağı ifade edildi.

TAGKGB yetkilileri, bu çalışmanın aynı zamanda şiddete karşı farkındalık oluşturmayı ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçladığını vurguladı.