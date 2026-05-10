Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Yaşlı Destek Merkezi (YADEM), gerçekleştirdiği etkinliklerle yaşlı bireylerin her anında yanında olmaya devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi YADEM, yaşlı bireylere yönelik etkinliklerini sürdürüyor.Huzur Koridoru'nun eşsiz doğasında gerçekleştirilen doğa yürüyüşünde eli öpülesi yaşlılar keyifli bir gün geçirdi.

Havaların elverişli hale gelmesiyle birlikte sosyal etkinliklere hız veren ekipler, Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Sapanca Huzur Koridoru'nda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Oldukça keyifli anlara sahne olan etkinlikte, eli öpülesi yaşlılar Sapanca Gölü'nün kıyısında eşsiz bir yürüyüş deneyimi ve spor aktivitesi gerçekleştirdiler.

Uzman hemşireler eşliğinde gerçekleştirilen programda, katılımcılara efor anında doğru nefes alma teknikleri, yürüyüş ritminin ayarlanması ve ileri yaşa uygun, kas-eklem sağlığını koruyucu temel spor hareketleri hakkında uygulamalı eğitimler verildi.

KAYITLAR DEVAM EDİYOR

Programlar kapsamında doğa ile iç içe vakit geçirmek ve sağlıklı bir yaşamın kapılarını aralamak isteyen 65 yaş üstü vatandaşlar, kayıt işlemlerini 444 40 54 (Dahili: 3774) numaralı hattan ya da Aziz Duran Parkının içerisinde yer alan Yaşlı Destek Merkezi binasına bizzat gelerek gerçekleştirebiliyor.