İzmir İtfaiyesi ekipleri, Malta Şelalesi mevkiinde doğa yürüyüşü etkinliği düzenledi. Etkinlikte 8 kilometrelik parkuru tamamlayan katılımcılar, yürüyüş sırasında yangın riski oluşturan atıkları toplayarak orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturdu.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından kurum aidiyetini pekiştirmek ve orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Malta Şelalesi mevkiinde doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi. Etkinliğe İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz ve itfaiye şube müdürleri katıldı. Katılımcılar, doğada 8 kilometre yürüdü. İtfaiye personeli hem birlikte vakit geçirme hem de doğayla iç içe olma fırsatı buldu.

Doğa yürüyüşü kapsamında orman yangınlarına neden olan risklere de dikkat çekildi. Yürüyüş güzergâhında bulunan cam şişe, plastik atık ve çeşitli çöpler itfaiye personeli tarafından toplanarak alan temizliği gerçekleştirildi. Özellikle yaz aylarında doğaya bırakılan atıkların ciddi risk oluşturduğuna vurgu yapılan etkinlikte, çevrenin korunması ve ormanlık alanların temiz tutulması konusunda farkındalık mesajı verildi.

'DOĞAYI KORUMAK BİZİM GÖREVİMİZ'

İtfaiye Orman Köyleri ve Kırsal Alan Yangınları Müdahale Şube Müdürü Şerife Güzel, 'İtfaiye çalışanları olarak düzenli bir spor faaliyetimiz olsun istedik. Hem kondisyonumuzu arttırmak hem de orman yangınlarına dikkat çekmek için buradayız. Gidiş ve dönüş toplam 8 kilometrelik parkurda çöp temizliği yapacağız. Toplumda bilinç yaratmak istiyoruz. Doğayı korumak bizim görevimiz' dedi.

İtfaiye Eğitim Şube Müdürü Ömer Selçuk, 'İzmir İtfaiyesi olarak spor faaliyetlerine ve daha da önemlisi doğanın temizliğine çok dikkat ediyoruz. Bu bakış açısıyla yaptığımız bir faaliyet bu' ifadelerini kullandı.