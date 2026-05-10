Manisa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi (ÇKSM) ile Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen 7-8-9-12 Yaş Şah Mat Yolculuğu ÇKSM Satranç Turnuvası, Manisa Gediz Spor Salonu'nda başladı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun destekleriyle gerçekleştirilen organizasyonda farklı yaş kategorilerinden sporcular kıyasıya mücadele etti.

Manisa'da satranç sporunun gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen turnuva, sporcuların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Manisa Gediz Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda farklı yaş kategorilerinde turnuvaya katılan çocuklarla birlikte ailelerin de organizasyona yoğun ilgi gösterdiği görüldü.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi tarafından organize edilen turnuvada, 7, 8, 9 ve 12 yaş kategorilerinde sporcular centilmence mücadele etti. Turnuva boyunca sporcuların stratejik düşünme, planlama ve dikkat becerilerini ortaya koyduğu organizasyonun, çocukların sosyal gelişimlerine katkı sunmasının yanında satranca olan ilgiyi de artırması hedeflendi.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ural Sevener, satrancın çocukların zihinsel gelişimi açısından önemli bir spor dalı olduğunu belirterek, çocukların erken yaşta satranç ile buluşmasının önemine değindi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun destekleriyle gerçekleştirilen organizasyonların, çocukların kültürel ve sportif gelişimine katkı sunmaya devam edeceği belirtildi.

Çeşitli yaş kategorilerinde düzenlenen satranç turnuvasının sonunda, dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Sporcular aldıkları madalya ve ödüllerle bir sonraki yarışmayı beklemeye başladı.