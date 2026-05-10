SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 10 Mayıs Anneler Günü kapsamında oldukça renkli ve duygusal bir etkinliğe daha imza attı. Sosyal gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, çocuklar kendi elleriyle annelerine çiçek buketi hazırlarken, anneler ise mum boyama etkinliğiyle keyifli birgün geçirdi.

Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) bahçesinde düzenlenen programda, gitar ve koro öğrencileri tarafından hazırlanan sahne performansı annelere duygusal anlar yaşatırken, çocukların çeşitli çiçekleri tasarlayarak annelere sunması oldukça renkli görüntülere sahne oldu.

Programda ayrıca annelere yönelik mum boyama atölyesi de yer aldı. Etkinlikte anneler elleriyle mumlarını boyadı.Oldukça keyifli bir gün geçiren annelerin mutluluğu yüzlerinden okundu.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Anne olmak bir ömrü karşılık beklemeden sevmek, en zor zamanlarda bile evladına umut olabilmektir. Hayatımıza sevgisiyle yön veren, fedakarlığıyla güç katan ve her düştüğümüzde bizi yeniden ayağa kaldıran tüm annelerimizin, Anneler Günü kutlu olsun' ifadeleri kullanıldı.