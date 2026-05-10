BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen 1. Uluslararası Balıkesir Gastronomi Festivali, Avlu Yaşam Merkezi'nde yoğun katılımla kapılarını açtı. Balıkesir'in yöresel lezzetlerini ve gastronomi kültürünü dünyaya tanıtmayı hedefleyen festival, vatandaşların yoğun ilgisiyle adeta miting havasında geçti.

Festivalin açılış kurdelesi, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ile birlikte Mansur Yavaş ve çok sayıda CHP'li büyükşehir belediye başkanı tarafından kesildi.

Açılışta konuşan Başkan Ahmet Akın, Balıkesir'in tarihi, doğası, tarımı ve mutfağıyla eşsiz bir şehir olduğunu belirterek, 'Balıkesir'i gastronominin merkezi hâline getirmek istiyoruz' dedi. Akın, festivalin yalnızca bir lezzet etkinliği olmadığını, aynı zamanda üreticiden turizme uzanan büyük bir kalkınma vizyonunun parçası olduğunu ifade etti.

8-10 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen festivalde yerel üreticiler, sektör profesyonelleri ve ünlü şefler bir araya geliyor. Festival kapsamında söyleşiler, gastro şovlar, workshoplar ve coğrafi işaretli ürün tanıtımları gerçekleştiriliyor.

Festivalde; Danilo Zanna, Sahrap Soysal, Esat Özata, Esra Tokelli ve Maria Ekmekçioğlu gibi gastronomi dünyasının tanınmış isimleri de yer aldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise konuşmasında Balıkesir'in coğrafi işaretli ürün zenginliğine dikkat çekerek, 'Ahmet Akın'ın olduğu yerde her şey çok güzel oluyor' ifadelerini kullandı.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Vahap Seçer de Balıkesir'in tarımsal ve kültürel zenginliğine vurgu yaparak festivalin uzun yıllar sürmesi temennisinde bulundu.

Festival boyunca Balıkesir'in yöresel tatları ziyaretçilere sunulurken, organizasyonun kentin marka değerine ve gastronomi turizmine önemli katkı sağlaması hedefleniyor.