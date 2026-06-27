Keşan ilçesinde bulunan Güney Edirne Katı Atık Birliği'ne (GÜNEKAB) ait katı atık bertaraf tesisinde yangın çıktı. Plastik ayrıştırma ünitesinde başlayan alevler, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle diğer bölümlere sıçramadan söndürüldü.

ERDOĞAN DEMİR

EDİRNE (İGFA) - Keşan ilçesinde bulunan Güney Edirne Katı Atık Birliği'ne (GÜNEKAB) ait katı atık bertaraf tesisinde yangın çıktı. Plastik ayrıştırma ünitesinde başlayan alevler, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle diğer bölümlere sıçramadan söndürüldü.

Alevler Rüzgarın Etkisiyle Büyüdü

Yangın, saat 15.00 sıralarında Keşan ilçesine bağlı kırsal kesimde yer alan Paşayiğit Mahallesi'ndeki GÜNEKAB Katı Atık Bertaraf Tesisi'nde meydana geldi. Tesisin plastik ayrıştırma ünitesinde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın da sert esmesiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Ekipler Seferber Oldu

İhbarın ardından olay yerine hızla şu ekipler sevk edildi:

İtfaiye ekipleri (Yangına müdahale ve söndürme)

Jandarma ekipleri (Çevre emniyeti)

Sağlık ekipleri (Tedbir amaçlı)

İtfaiye ekiplerinin zamanında ve etkili müdahalesi sayesinde alevler tesisin diğer bölümlerine sıçramadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Hasar Büyük: Yangın sonrasında tesisin plastik ayrıştırma ünitesinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

İnceleme Başlatıldı

İtfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışmalarına devam ederken, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için resmi bir çalışma başlatıldı.

Keşan Kaymakamı Aziz Mercan da yangın bölgesine giderek olay yerinde incelemelerde bulundu ve yetkililerden sürecin detaylarına ilişkin bilgi aldı.