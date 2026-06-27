Denizli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Halk Dansları Festivali, bu yıl 20. yaşını kutluyor. 29 Haziran-5 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenecek dev organizasyonda, dünyanın dört bir yanından gelen 20 farklı ülke topluluğu merkez ve ilçelerde kültürel bir şölen sunacak.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin gelenekselleşen Uluslararası Halk Dansları Festivali, yirminci yılına ulaşmanın gururunu yaşıyor. Denizli'nin ulusal ve uluslararası arenada kültürel tanıtımına katkılar sağlayan, şehri kültür ve sanatın buluşma noktası haline getiren bu organizasyon, Denizli halkını dünya kültürleriyle buluşturmaya devam ediyor.



20 ülkeden yüzlerce sanatçı sahne alacak



Denizli'yi kıtaları ve kültürleri birleştiren görkemli bir sahneye dönüştürecek etkinlikte, 20 ülkeden gelen yüzlerce dansçı ve müzisyen şehrin dört bir yanında sahne alacak. 20'nci yıl kutlamaları kapsamında festival coşkusu yalnızca şehir merkeziyle sınırlı kalmayıp, ilçelere de taşınacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Başkurt Cumhuriyeti, Rusya, Balkarya Cumhuriyeti, Gürcistan, Bulgaristan, Senegal, Cezayir, Şili, Meksika, Kolombiya, Kuzey Osetya, Kosova, Kırgızistan, Makedonya, Romanya, Arnavutluk, Moldova ve İran halk dansları ekipleri festivalde kültür miraslarını sergileyecek. Hafta boyunca misafir ekipler; yerel dansları, otantik müzikleri, göz alıcı geleneksel kostümleri ve sahne performanslarıyla Denizli halkına unutulmaz anlar yaşatacak.



Festival coşkusu hafta boyunca sürecek



29 Haziran - 5 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek festival programı, 29 Haziran Pazartesi günü saat 19.00'da Gazi Bulvarı'nda düzenlenecek kortej yürüyüşü ve ardından saat 20.00'de Delikliçınar Meydanı'nda yapılacak açılış gösterileriyle başlayacak. 30 Haziran Salı günü Kale, Tavas, Acıpayam ve Serinhisar ilçelerinin yanı sıra merkezde ise Delikliçınar Meydanı ve Amfipark'ta eş zamanlı olarak ekipler sahne alacak. 1 Temmuz Çarşamba günü Bekilli, Çal, Güney, Buldan ilçeleriyle, merkezde Yenişehir Kapalı Pazaryeri ve Adalet Parkı'nda festival coşkusu yaşanacak. 2 Temmuz Perşembe günü Beyağaç, Çameli, Honaz ilçeleriyle birlikte Kayıhan Pazaryeri'nde vatandaşlarla buluşacak olan ekipler, 3 Temmuz Cuma günü Baklan, Çivril, Çardak, Bozkurt ve Irlıganlı'da; 4 Temmuz Cumartesi günü ise Sarayköy, Babadağ, İncilipınar Parkı ve Karahayıt'ta performanslarını sergileyecek.