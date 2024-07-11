Edirne il jandarma komutanlığı asayiş ekipleri, Keşan ilçesine bağlı bölgelerde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için denetim ve kontroller yaptı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde Jandarma ekipleri, emniyet ve asayişin sağlanması, yasadışı faaliyetlerin önlenmesi ve suçluların yakalanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Keşan ilçesine bağlı bölgelerde yapılan denetimlerde; kimlik kontrolü, araç araması, esnaf denetimi gibi işlemler yapıldı.

Ayrıca plajlarda ve konaklama tesislerinde de denetimler gerçekleştirildi.