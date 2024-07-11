Edirne İl Jandarma Komutanlığı, Havsa ilçesinde dolandırıcılık suçundan aranan ve yurt dışı çıkış yasağı bulunan bir şahsı yakaladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Havsa ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik araştırma ve takip çalışmaları yürüttü.

Yapılan çalışmalarda Köseömer köyünde, hakkında "dolandırıcılık" suçundan 19 dosya kaydı bulunan ve yurt dışı çıkış yasağı olan bir Türk şahıs, yasadışı yollardan yurtdışına kaçmaya teşebbüs ederken yakalandı. Şahıs, işlemlerinin tamamlanması sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, yasadışı faaliyeti olan kişi veya kişileri tespit etmek, suç ve suçlu bağlantılarını ortaya çıkartarak faillerini yakalayarak adli mercilere teslim edilmesi sağlamak amacıyla çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Bu kapsamda Asayiş Timleri ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerimizce Havsa ilçemizde yapılan araştırma ve takip sonucu, dolandırıcılık suçundan aranan ve yurt dışı çıkış yasağı bulunan bir şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıs hakkında adli işlemler başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.