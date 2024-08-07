Edirne İl Jandarma Komutanlığı, çevre, doğa ve hayvanların korunması adına önemli bir adım atarak, Keşan ilçesindeki arıcıları ziyaret etti. Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri tarafından yapılan ziyaretlerde, arıcılara özellikle körüklerden kaynaklanabilecek yangın tehlikesi konusunda uyarılar yapıldı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Jandarma ekipleri, arıcılarla bir araya gelerek, arıcılık faaliyetleri sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Özellikle yaz aylarının kurak ve sıcak geçmesi nedeniyle, körüklerin kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek yangın riskine karşı gerekli önlemlerin alınması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, arıların doğal yaşam alanlarının korunması ve olası olumsuz durumlara karşı devriye faaliyetlerinin sürdürüldüğü belirtildi.