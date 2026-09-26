Meriçler Tarım tarafından özenle yetiştirilen çeltiklerin ilk hasadı, Mehmet Emin Meriç Çiftliği'nde coşkuyla gerçekleştirildi. Aylar süren emek ve sabrın ardından toprağın bereketi ile modern tarım gücünün buluştuğu bu özel günde, üreticilerin heyecanına protokol de ortak oldu.

ERDOĞAN DEMİR

EDİRNE (İGFA) - Hasat törenine Kaymakam Aziz Mercan, çiftçilerin bu mutlu gününde yanlarında yer aldı. Çiftçilerle bir araya gelerek emeklerini kutlayan Kaymakam Mercan, Keşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü OIcay Karbuz ile Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sercan Kemik, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Şapçı, Keşan Ticaret Borsası Meclis Başkanı Kemalettin Uslu, mahalle muhtarları katıldı.

Katılımcılar tüm üreticilere bereketli bir hasat dönemi ve bol kazançlı bir sezon temennisinde bulundu.

Mehmet Emin Meriç'te çeltik hasadına katılan Keşan Kaymakamı Mercan, Karbuz, Kemik, Şapçı, Uslu ve tüm katılımcılara teşekkür etti.