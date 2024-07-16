Edirne'nin Keşan ilçesinde hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan bir şahıs yakalandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda, Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından hakkında "Hırsızlık" suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan bir şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıs S.K.'nın hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenirken, ekipler, yakalanan şahsı adli makamlara sevk etti.

Firari zanlı, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.