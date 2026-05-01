ANKARA (İGFA) - MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından basın mensuplarına yönelik düzenlenen 'Savunma Teçhizatı Tanıtımı Eğitimleri' devam ediyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, eğitimlerin temel amacının savunma alanındaki faaliyetlerin kamuoyuna doğru ve etkili şekilde aktarılması olduğu belirtildi.

Programla birlikte, Bakanlık ile medya arasındaki iletişimin güçlendirilmesi de hedefleniyor.

Eğitimler kapsamında savunma muhabirleri, Malatya'da konuşlu 2'nci Kara Havacılık Alay Komutanlığı'nı ziyaret etti. Ziyaret sırasında birlik bünyesinde yürütülen faaliyetler yerinde incelendi.

Muhabirlere, genel maksat helikopterleri ile keşif ve eğitim uçaklarının görevleri, kullanım alanları ve teknik özelliklerine ilişkin detaylı bilgilendirme yapıldı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/2050145725980332298