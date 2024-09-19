Keşan Sosyal Hizmet Merkezi yayımladığı mesaj ile 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Sosyal Hizmet Merkezi tarafından 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle yazılı bir açıklama yayınlandı.

Açıklama şöyle;

“Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Mustafa Kemal’e mareşallik rütbesi ile gazilik unvanını verdiği bu gün Şehit ve Gazilerimizin aziz hatıralarını anmak ve yüceltmek amacıyla 2002 yılında çıkarılan yasa ile 19 Eylül “ Gaziler Günü” olarak kabul edilmiştir.

Vatanımızın ve milletimizin varlığının devamını, bayrağımızın göklerde dalgalanmasını, özgürlüğümüzün korunmasını ve milletçe namusumuzla, şerefimizle yaşamamızı gazi ve şehitlerimize borçluyuz. Ulusumuzun şanlı tarihi; bizlere gurur veren, her zaman övündüğümüz eşsiz destanlar ve zaferlerle doludur. Bu zaferleri bize Gazilerimiz ve Şehitlerimiz yaşatmışlardır. Şehit ve Gazilerimizin hatıralarını yücelterek onlara sahip çıkmak bizlerin en büyük vazifesidir.

Aileve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Keşan Sosyal Hizmet Merkezi “Şehit Yakınları ve Gaziler Birimi” tarafından 3713 Terörle Mücadele Kanunu ek 1’inci maddesi kapsamına giren şehit yakınları ve gazilerimizin istihdam müracaatları alınmaktadır. Kanun kapsamındaistihdam hak sahipliği şu şekilde belirlenmiştir:

Vazife ve harp malullüğü kapsamındaki TSK mensubu ve güvenlik görevlilerinden hayatını kaybedenlerin yakınlarına iki kişi, malul olanlara bir kişi,

Vazife malullüğü kapsamında bulunan diğer kamu görevlilerinden hayatını kaybedenlerin yakınlarına veya malul olanlara bir kişi,

Terör mağduru sivil vatandaşlardan terör eylemleri nedeniyle hayatını kaybeden veya engelli hale gelenlere bir kişi

Şehit yakını, gazi, gazi yakını, vazife ve harp malullerine ücretsiz yolcu taşıma hizmeti verecek toplu taşıma araçlarından yararlanmak için Aileve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından basımı gerçekleştirilen “Ücretsiz Seyahat Kartı” başvuruları; “Keşan Sosyal Hizmet Merkezi” tarafından alınmaktadır.

Keşan Sosyal Hizmet Merkezi olarak; Aziz Şehitlerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan Gazi ve Malullerimizi saygıyla selamlıyor, “Gaziler Günü”nü kutluyoruz.

Şehit nurlanmış, Gazi onurlanmış askerdir.”