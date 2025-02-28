Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Kılıçköy'deki açılan yüzlerce çukur merak konusu oldu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan'a bağlı Kılıçköy’de açılan yüzlerce çukur yoldan geçen ve burayı görenlerin büyük merakını uyandırdı.

Kılıçköy’de Türkmen’e dönen yol üzerinde bulunan ve sosyal medyada paylaşılan çukurların ne işe yaradığını merak eden vatandaşlar, çeşitli yorumlarda bulunurken, yetkililerden de açıklama bekliyor.

Söz konusu çukurlarla ilgili Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ile bu konudaki yetkili makamları açıklamaya davet eden vatandaşlar, bölgedeki bazı köylerde de aynı çukurların açıldığı da gelen iddialar arasında.

https://youtu.be/tZSdWkTbydg