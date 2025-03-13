Edirne'de Keşan Devlet Hastanesi, geleneksel iftar programını hastanenin yemekhanesinde gerçekleştirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Devlet Hastanesi'nin geleneksel iftarında ilçe protokolü ile sağlık çalışanları ile buluştu.

Hastanenin 2. katında bulunan yemekhane ve salonda düzenlenen iftarda Hastane Başhekimi Recep Vural, misafirleri tek tek dolaşarak teşekkür etti. Vural, geleneksel hale gelen bu iftar programlarının, sağlık çalışanları ve ilçe halkı arasındaki dayanışmayı güçlendirdiğini belirtirken, sofra duası Keşan İlçe Müftüsü Uğur Emiroğlu tarafından yapıldı.

Yemeğe Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Milletvekili Fatma Aksal, Belediye Başkanı Mehmet Özcan ve birçok protokol üyesi katıldı.