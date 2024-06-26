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2024/38 Mustafa kemal Paşa Mahallesi Alaybey Sokak No:4/1’te bulunan büfe alanı 3 yıllık süre ve aylık 2.100 TL bedel ile Süheyla Yeşil tarafından alındı.

2024/35 numaralı Büyük Cami Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No:5/1 adresinde bulunan İşyeri, 10 yıllık süre ile aylık 61.000 TL bedel ile Necmettin Tezmen,

2024/34 numaralı Mecidiye Köyü, Mecidiye Sahili, Harmentepe Mevkii 766 parsel içerisinde Avan Projede Koordinatları belirlenmiş Plaj İşletme Alanı 60 Adet Şezlong Alanı, 3’er m2 10 Adet WC Alanı, 3’er m2 10 Adet Giyinme Kabini Alanı, 3’er m2 10 Adet Duş Kabini Alanı, 6’şar m2 5 Adet Büfe Alanı ihalesini 9 yıllık süre ile yıllık 8.500.000 TL bedel ile Hamit Binbay,

İhaleler, Keşan Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.

Keşan Belediyesi’ne ait işyeri ve plaj alanları kiralama ihalesi 25 Haziran 2024 Salı günü gerçekleştirildi. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan ve ihale komisyonu huzurunda gerçekleştirilen ihaleler saat 16.00’da başladı.