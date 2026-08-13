Meteoroloji, Karadeniz'de kuvvetli sağanak yağış; Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına uyarısı yaptı. Sel, heyelan ve çatı uçmasına karşı uyarıda bulunuldu.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Ağustos Perşembe gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve bazı iç bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların Sinop, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli ve yer yer fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının ülkemizin kuzey kesimlerinde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege'de kuvvetli ve yer yer fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Sinop, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege'de kuvvetli ve yer yer fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.