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Ayrıca füze, yapay zekâ destekli otopilot sistemi ile otonom uçuş yapabiliyor.

Yapay zeka tabanlı mini akıllı seyir füzesi sahip olduğu jet motoru sayesinde süratle yol alarak düşman gerisindeki en riskli hedeflere karşı etkinlik gösteriyor.

Mini akıllı seyir füzesi KEMANKEŞ 1, bir saat havada kalabiliyor.

İşte o görüntüler...

Stratejik hedeflere karşı kullanılmak üzere Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar KEMANKEŞ 1'in yapay zeka tabanlı mini seyir füzesi testini başarıyla tamamladı. ANKARA (İGFA) - Baykar, mini akıllı seyir füzesi KEMANKEŞ 1'in seyir testini tamamladı. Seyir testi ile ilgili videoyu Baykar, sosyal medya hesabından paylaştı.

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