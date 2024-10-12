Edirne'de Keşan Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği, Arama Kurtarma Dernekleri Federasyonu tarafından her yıl federasyona bağlı derneklerin katıldıkları “Ulusal Kentsel Arama Kurtarma ve Medikal Müdahale Tatbikatı”na katılacak. Ekip bugün (12 Ekim Cumartesi) İstasyon Mahallesi’ndeki eski askeri alanda, 11.00 ile 17.00 saatleri arasında enkaz arama kurtarma tatbikatı yapacak.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Geçtiğimiz yıl Yalova ilinde yapılan tatbikata katılan KEDAK bu yıl da 18-19-20 Ekim 2024 tarihlerinde Ediren’de yapılacak tatbikata katılacak.

Konuyla ilgili bilgi veren KEDAK Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Yumuşak, “Edirne’deki tatbikata birçok arama kurtarma ekiplerinin de bulunacağı bu tatbikata KEDAK olarak biz de katılacağız. Geçtiğimiz yıl Yalova’da yapılan tatbikatı başarıyla tamamladık. Gerçeği aratmayacak ve birçok tecrübe kazanacağımız bu tatbikatın hazırlıklarına başladık ve devam diyoruz. Hatta bu hafta sonu yine bir enkaz arama kurtartma tatbikatı gerçekleştireceğiz” dedi.

“SEN YOKSAN BİR EKSİĞİZ”

Tatbikatın çok yönlü, adeta gerçek afeti aratmayan bir tatbikat olacağını vurgulayan Gökhan Yumuşak, “ Tatbikat sırasında canlı ve maket kazazedeler enkaz altlarında olacak. Şehrin içinde gerçek binalar yıkılarak çalışmalar yapılacak. Ekiplerin; enkaza girişleri, yaptıkları arama, bulma, dinleme, gözlemleme ve kazazedeleri kurtarmaları uzman kişiler tarafından takip edilecek ve değerlendirilecek. Aramızda asrın felaketinde görev alan tecrübeli arkadaşlarımızın yanı sıra ekibimize yeni katılan arkadaşlarımız da var. Eksikliklerimizi gidermeye çalışıyoruz, eğitimlerimize devam ediyoruz. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi; her türlü beceriye sahip olan herkesi, ekibimize katılmaya davet ediyoruz.“ Sen Yoksan Bir Eksiğiz” sloganının yanı sıra unutmayın ki; afetlerde bilinçli olmak, sizi ve sevdiklerinizi hayatta tutar." diye konuştu.