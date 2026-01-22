Mardin'in Nusaybin ilçesindeki Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen saldırıya karşı Keçiören Belediyesi anlamlı bir duruş sergileyerek tepki gösterdi. Belediye hizmet araçları Türk bayraklarıyla donatılarak ilçe genelinde konvoy düzenlendi.

ANKARA (İGFA) - Ankara'nın Keçiören ilçesinde cadde ve sokaklarda oluşturulan konvoyda, belediyeye ait araçlar şanlı Türk bayrağıyla ilerlerken vatandaşlar da alkışlarla destek verdi. Yapılan konvoyla Türk bayrağının milletin ortak değeri olduğu ve bu değere yönelik hiçbir saldırının karşılıksız kalmayacağı mesajı verildi.

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan da sosyal medya hesabından Türk bayrağı görseli paylaşarak, 'Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder.' notunu düştü. Başkan Özarslan, Türk bayrağına yönelik her türlü saldırının karşısında olduklarını ve milli değerlere sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.