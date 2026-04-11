Keçiören Belediyesi tarafından çölyak hastaları ve glütensiz beslenmek zorunda olan vatandaşlar için Aşağı Eğlence Mahallesi'nde bulunan Kanuni Parkı içinde hayata geçirilen Glütensiz Kafe, hizmete açıldı.

ANKARA (İGFA) - Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa; Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan'ın yanı sıra Keçiören Kaymakamı Dr. Mehmet Akçay, Ankara Çölyak Derneği Başkanı Mehmet Tanrıseven, Çölyak Derneği Başkan Yardımcısı Metin Erdem, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.

'Glütensiz ortamlar için ilk adımı attık'

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada toplumun her kesimine hizmet etme anlayışıyla çalıştıklarını belirterek şunları söyledi: 'Bizler bugün Keçiören'imizde herkesin bir arada yaşayabildiği bir toplumun mümkün olduğunu bir kez daha gösteriyoruz. Engelli vatandaşlarımız için engelsiz ortamlar oluşturduğumuz gibi toplumumuzun bir parçası olan çölyak hastalarımız için de glütensiz ortamlar oluşturmanın ilk adımını bugün atıyoruz. Çünkü biz söz verdik. Tek bir şiarımız var: 'Halka hizmet, Hakk'a hizmettir.' Bugün de aynı anlayışla çalışıyoruz. Vatandaşlarımızla yaptığımız buluşmalarda sık sık çölyak hastalarının yaşadığı zorluklar bize anlatıldı. Bir gün pazarda bir annenin sözleri beni çok etkiledi. 'Benim evladım çölyak hastası, pastanelerde o pastalara bakıyor ama yiyemiyor!' dedi. O çocuğun gözlerinin orada kalmasını unutamadım. İşte bu duyguyla yola çıktık ve bu tesisi hayata geçirdik. Burada öyle ürünler hazırlanacak ki çölyak hastası olmayan biri de tattığında hiçbir fark hissetmeyecek. Bu, projemizin ilk adımıdır. Glütensiz ürünlerin ilçemizde yaygınlaşmasını sağlayacağız. Gayemiz insanlığa hizmet etmektir. Yolumuz hak ve hakikat yoludur. Yolumuz insanlık yoludur. Yaptığımız bu tesisin Keçiören'imize ve çölyak hastalarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene.'

'Toplumda gözden uzak kalan bir gerçek'

Keçiören Kaymakamı Dr. Mehmet Akçay ise çölyak hastalarının yaşam koşullarına dikkat çekerek şunları söyledi: 'Keçiören Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mesut Özarslan'ın öncülüğünde bu kafeyi hayata geçiren tüm belediye çalışanlarını tebrik ediyorum. Çölyak, toplumda bazen gözden uzak kalan gerçeklerden biridir. Oysa çölyaklı olarak yaşamak gerçekten zor bir yaşam biçimidir. Biz de vakıf olarak yaklaşık üç yıldır 50 ailemize iki ayda bir koli yardımı yapıyoruz. Bu konuyu yakından biliyorum çünkü yakın zamanda aile bireylerimizden biri de çölyaklı oldu. Evde tost makinelerini bile ikiye ayırmak zorunda kaldık. Çocuklarımızın gözü pastalarda, çikolatalarda kalıyor. Glütensiz ürünler maalesef oldukça pahalı. Bu nedenle belediyemizin sübvansiyon desteği çok önemli. Bu tür mekânların artması büyük bir ihtiyaçtır. Bu güzel hizmetin Keçiören'imize ve tüm çölyaklı vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.'

'Glütensiz beslenme bir moda değil, zorunluluktur'

Ankara Çölyak Derneği Başkanı Mehmet Tanrıseven de çölyak hastalarının beslenme konusunda yaşadığı hassasiyetlere dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: 'Biz çölyaklılar sadece ekmek, makarna ya da bulgur yemeden diyet yapıyoruz diye bir durum yok. Bizim 'çapraz bulaşma' dediğimiz bir konu var. Eğer burada steril bir ortamda yapılmış glütensiz gıdalara, eline ekmek bulaşmış bir kişi temas etse, onu dahi yiyemiyoruz. Böyle bir ortamda böyle bir mekânın açılması bizim için büyük bir onur. Glütensiz beslenme bir moda değildir, zorunluluktur. Bu nedenle böyle bir tesisin açılması çok kıymetlidir. Özellikle hastanelere yakın bir noktada olması, buraya gelen insanların aç kalmadan ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri açısından da çok önemlidir. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.'

'Glütensiz mekânların artması bizler için büyük mutluluk'

Çölyak hastalarının günlük yaşamda birçok zorlukla karşılaştığını belirten Çölyak Derneği Başkan Yardımcısı Metin Erdem, 'Bugün toplumumuzda kimliğimizi bir yaşam biçimi olarak kabul ettiğimiz ve bu yaşam biçimine dönüşene kadar belirli aşamalardan geçen, zorla kabullendiğimiz bir hastalık var. Bu da çölyaktır. Bizler ekmeğimizden tutun, içtiğimiz ve yediğimiz her şeyi sorgulamak zorunda kalan; bizler için zehirli olan glütenin olmadığı gıdalarla beslenmek zorunda olan bireyleriz. Sosyal sorumluluk bilinciyle ve bir misyon yüklenerek Keçiören Belediyemiz, biz çölyaklılar için Çölyak Kafe'yi hizmetimize sunmuştur. Keçiören Belediye Başkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.' diye konuştu.

Kurdele kesimi yapılarak gerçekleştirilen açılışın ardından protokol üyeleri kafeyi gezerek glütensiz ürünler hakkında bilgi aldı. Açılışta, katılımcılara kafede hazırlanan glütensiz yiyeceklerden ikram edildi.