Denizli Büyükşehir Belediyesi, 'Afetlere Dirençli Şehir' vizyonu kapsamında bünyesinde oluşturduğu DEBAK Arama Kurtarma Ekibi'ni ulusal standartlara taşımak için eğitim seferberliğini sürdürüyor.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı koordinesinde, belediye personelinden tamamen gönüllülük esasıyla kurulan Denizli Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma (DEBAK) ekibi, AFAD tarafından yürütülen 'Kentsel Arama Kurtarma Akreditasyon Sınavı' süreci için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.



Teoriden sahaya kapsamlı eğitim



Afetlere müdahale kapasitesini en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen eğitim programı, ulusal standartlarda etkin bir güç oluşturmayı amaçlıyor. Bu kapsamda profesyonel eğitmenler eşliğinde sürdürülen çalışmalarda gönüllü ekipler çeşitli alanlarda uzmanlaşıyor. Eğitimlerde; kentsel arama kurtarma teknikleriyle modern kurtarma stratejileri, olay yeri yönetimi ve koordinasyon eğitimleriyle kriz anında hızlı ve doğru sevk ve idare, ileri teknoloji arama ve kurtarma araçlarının hakimiyetini geliştiren teknik ekipman kullanımı, risk analizi ve güvenli müdahale yöntemlerini içeren enkazda güvenli çalışma ve uygulamalı saha tatbikatlarıyla gerçek enkaz koşullarında arama ve kurtarma operasyonları ele alındı.



Hedef ulusal yetkinlik



Söz konusu eğitim süreci tamamlandığında DEBAK Ekibi, AFAD akreditasyon kriterlerini karşılayarak Türkiye'nin her noktasında görev alabilecek profesyonel bir yetkinliğe ulaşacak. Bu yetkinlik sayesinde Denizli, olası afet ve acil durumlara karşı sadece yerel düzeyde değil, ulusal düzeyde de koordineli ve profesyonel bir müdahale gücüne sahip olacak.



'Denizli'yi her türlü senaryoya karşı hazır tutmakta kararlıyız'



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, DEBAK ekibinin gönüllülük esasıyla ancak profesyonel bir disiplinle çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, 'AFAD akreditasyon süreciyle birlikte müdahale kapasitemizi ulusal standartlara taşımayı hedefliyoruz. Önceliğimiz, afetlere hazır ve dirençli bir Denizli inşa etmek. Bu doğrultuda kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz' dedi.