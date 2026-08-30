Keçiören Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümünü binlerce vatandaşın katıldığı görkemli bir programla kutladı.

ANKARA (İGFA) - Kalaba Kent Meydanı'nı dolduran Keçiörenliler, ay yıldızlı bayraklar eşliğinde marşlar ve şarkılarla milli coşkuyu hep birlikte yaşadı. DJ performansının ardından Melis Fis ve Motive'nin sahne aldığı gecede, 30 Ağustos'un gururu ve heyecanı Keçiören'de meydanlara sığmadı.

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, eşi Filiz Özarslan ile birlikte programa katılarak vatandaşların Zafer Bayramı heyecanına ortak oldu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yolundaki en önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zaferi'nin yıl dönümü, Keçiören'de büyük bir coşkuyla kutlandı. Ay yıldızlı Türk bayraklarıyla kırmızı ve beyaza bürünen Kalaba Kent Meydanı, her yaştan Keçiörenlinin katılımıyla adeta bayram alanına dönüştü. Şarkıların ve marşların hep bir ağızdan söylendiği gecede, milli birlik ve beraberlik duygusu en güçlü şekilde hissedildi.

Meydanda vatandaşları selamlayan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak şunları söyledi: 'Kıymetli hemşehrilerim, 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Hepinizi çok seviyorum, bağrıma basıyorum. Sizleri seviyor, Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. İyi ki varsınız. Ne mutlu Türk'üm diyene!'

Kutlamaların adresi olan Kalaba Kent Meydanı, programın başlamasıyla birlikte vatandaşların yoğun ilgisiyle dolup taştı. Gecenin ilk bölümünde DJ performansı ile eğlenen Keçiörenliler, ardından 10. Yıl Marşı'nın seslendirilmesiyle unutulmaz anlar yaşadı. Her yaştan Keçiörenlinin omuz omuza kutladığı Zafer Bayramı, ilçede ortak bir gurur ve milli heyecan atmosferi oluşturdu.

MELİS FİS VE MOTİVE, KEÇİÖRENLİLERLE BULUŞTU

DJ performansının ardından sahne alan Melis Fis, sevilen şarkılarını Keçiörenliler için seslendirdi. Enerjik sahne performansıyla büyük beğeni toplayan sanatçıya, meydanı dolduran müzikseverler hep bir ağızdan eşlik etti. Konserin ardından Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Aygün, Melis Fis'e çiçek takdim ederek performansı dolayısıyla teşekkür etti.

Gecenin ilerleyen saatlerinde sahneye çıkan Sanatçı Motive ise sevilen şarkılarını seslendirerek meydanı hıncahınç dolduran vatandaşlara büyük bir coşku yaşattı. Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan ve eşi Filiz Özarslan, konserin ardından Motive'ye çiçek takdim ederek performansı dolayısıyla tebrik ve teşekkürlerini iletti.