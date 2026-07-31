Keçiören Belediyesi, sınav sonuçlarının ardından başlayan tercih döneminde ise yalnızca kurs merkezi öğrencilerine değil, üniversite tercihi yapacak tüm adaylara ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuyor.

ANKARA (İGFA) - Keçiören Belediyesi Tepebaşı Kurs Merkezi, üniversiteye hazırlık sürecinde verdiği eğitim desteğini öğrencilerinin YKS'de elde ettiği başarılarla taçlandırdı. 2025-2026 eğitim öğretim yılında 12. sınıf ve mezun grubu olmak üzere toplam 285 öğrenciye eğitim desteği verilen kurs merkezinde, bir öğrenci Türkiye genelinde ilk 2 bine girme başarısı gösterirken; birçok öğrenci de hayallerindeki üniversitelere girebilecekleri yüksek puanları alma başarısına imza attı.

Tüm öğrencilere tercih desteği veriliyor

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan tercih döneminde ise Keçiören Belediyesi, yalnızca Tepebaşı Kurs Merkezi öğrencilerine değil, Keçiören'de üniversite tercihi yapacak tüm adaylara ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti veriyor. 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında Tepebaşı Kurs Merkezi ile Keçiören Belediyesi hizmet binasında uzman rehber öğretmenler tarafından yürütülen danışmanlık hizmetinde öğrenciler ve aileleriyle birebir görüşmeler gerçekleştiriliyor. Tercih sürecinde öğrencilerin başarı sıralamaları, ilgi alanları, hedefleri ve kariyer planları değerlendirilirken; üniversitelerin akademik yapısı, şehir tercihleri ve mezuniyet sonrası kariyer imkânları da göz önünde bulundurularak en doğru tercihleri yapmaları için rehberlik sağlanıyor. Dileyen öğrenciler tercih dönemi boyunca danışmanlık hizmetinden birden fazla kez yararlanabiliyor.

Tercih merkezilerine gelen öğrenciler ve aileleri, Keçiören Belediyesi'nin eğitime verdiği destekten dolayı Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan'a teşekkür ettiler.