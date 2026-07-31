İzmit Belediyesi Sanat Akademisi Müzik Bölümü öğrencileri Azra Mira Ekşi ve Hira Deniz Demir, Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi'ni kazandı. Hira Deniz Demir, sınavdaki başarısıyla derece yaparak dikkat çekti.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sanat Akademisi Müzik Bölümü, yetiştirdiği başarılı öğrencilerle gurur vermeye devam ediyor. Akademide eğitim alan keman öğrencileri Azra Mira Ekşi ile Hira Deniz Demir, 2026 yılı Güzel Sanatlar Lisesi yetenek sınavlarında gösterdikleri performansla Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi'ne yerleşti.

DERECEYLE KAZANDI

Yetenek sınavlarında başarılı bir performans sergileyen öğrencilerden Hira Deniz Demir, elde ettiği dereceyle başarısını taçlandırırken, Azra Mira Ekşi de disiplinli çalışmasının karşılığını alarak hayalini kurduğu okula yerleşmeyi başardı. İzmit Belediyesi Sanat Akademisi Müzik Bölümü'nde eğitim gören öğrencilerin elde ettiği bu başarıyla birlikte, akademiden Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi'ne yerleşen öğrenci sayısı arttı.