Dokuz Eylül Üniversitesi, dünyanın saygın yükseköğretim kurumları arasında yer alan Kyoto University ile eğitim, araştırma ve uluslararasılaşma alanlarında yeni iş birliklerinin temellerini attı. Japonya'da gerçekleştirilen temaslarda tıp, mühendislik, enerji, deprem araştırmaları, ileri malzemeler ve işletme bilimleri başta olmak üzere birçok alanda ortak projeler, akademisyen ve öğrenci değişimi ile bilimsel iş birlikleri masaya yatırıldı. İZ

İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda dünyanın saygın yükseköğretim kurumlarıyla akademik ilişkilerini güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hamdi Şükür Kılıç ve Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Can Özgür Çolpan, Japonya'da gerçekleştirdikleri akademik temaslar kapsamında 27 Temmuz 2026 tarihinde Kyoto University Rektörlüğünü ziyaret etti.

Kyoto University Rektörü Prof. Dr. Nagahiro Minato'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen görüşmeye, Kyoto University Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Tetsuo Sawaragi ve Prof. Dr. Aslı M. Çolpan da katıldı. Görüşmede iki üniversitenin eğitim-öğretim faaliyetleri, araştırma altyapıları ve uluslararasılaşma vizyonları ele alınırken, gelecekte hayata geçirilebilecek ortak çalışmalar hakkında kapsamlı fikir alışverişinde bulunuldu.

ULUSLARARASI AKADEMİK AĞ GÜÇLENİYOR

Japonya programı kapsamında 27-28 Temmuz 2026 tarihlerinde Kyoto University'nin Tıp, Mühendislik ve İşletme fakültelerinin dekanları, yöneticileri ve öğretim üyeleriyle de ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirildi. Temaslarda, Dokuz Eylül Üniversitesinin eğitim, araştırma ve yenilikçilik alanındaki çalışmaları ile uluslararası iş birliklerine ilişkin deneyimleri paylaşıldı.

Toplantılarda, her iki üniversitenin güçlü olduğu akademik alanlar değerlendirilirken, bilgi ve deneyim paylaşımının artırılmasına yönelik ortak çalışma modelleri üzerinde duruldu. Görüşmeler, iki kurum arasında uzun vadeli ve sürdürülebilir akademik ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

ORTAK ARAŞTIRMALAR VE BİLİMSEL ÜRETİM GÜNDEMDEYDİ

Heyetler arasında gerçekleştirilen değerlendirmelerde; tıp ve sağlık bilimleri, enerji teknolojileri, deprem ve afet araştırmaları, ileri malzemeler, lazer teknolojileri ile işletme ve yönetim bilimleri başta olmak üzere birçok alanda ortak araştırma projeleri geliştirilmesi ele alındı. Bunun yanı sıra uluslararası bilimsel yayınların artırılması, disiplinler arası araştırmaların desteklenmesi ve ortak bilimsel etkinliklerin düzenlenmesine yönelik iş birliği fırsatları değerlendirildi.

Toplantılarda ayrıca araştırmacı, akademisyen ve öğrenci hareketliliğinin artırılması, ortak lisansüstü çalışmaların geliştirilmesi, uluslararası araştırma fonlarına birlikte başvurulması ve kurumsal iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

KÜRESEL VİZYONA KATKI SAĞLAYACAK

Gerçekleştirilen akademik temasların, Dokuz Eylül Üniversitesinin uluslararası görünürlüğünün artırılmasına, bilimsel araştırma kapasitesinin güçlendirilmesine ve küresel ölçekte yeni araştırma ortaklıklarının geliştirilmesine katkı sunması bekleniyor. Dünyanın önde gelen araştırma üniversitelerinden biri olan Kyoto University ile yürütülen görüşmelerin, iki üniversite arasında uzun soluklu ve çok yönlü akademik iş birliklerine zemin hazırlaması hedefleniyor.