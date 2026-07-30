Kültürsem kursları ile gençlerin üniversiteye hazırlık süreçlerinde onların yanında olan Beylikdüzü Belediyesi, tercih döneminde de desteğini sürdürüyor. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi ile Yaşam Vadisi 1. Etap Sanatla Yaşam Atölyeleri alanında düzenlenen YKS Tercih Günleri'nde öğrenciler alanında uzman danışmanlarla birebir görüşerek ücretsiz danışmanlık hizmeti alıyor.

İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi'nin üniversite adaylarına yönelik düzenlediği YKS Tercih Günleri başladı. 10 Ağustos'a kadar devam edecek olan uygulama kapsamında, tercih danışmanlığı hizmeti Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi ile Yaşam Vadisi 1. Etap'ta bulunan Sanatla Yaşam Atölyeleri alanında sunuluyor. Adaylar ve aileleri, hafta içi her gün belirlenen saatlerde başvuru merkezlerine gelerek ücretsiz destek alabiliyor. Alanında uzman danışmanlarla birebir görüşme imkanı bulan adaylar, YKS puanı, başarı sıralaması, ilgi alanları ve kariyer hedefleri doğrultusunda en uygun üniversite ve bölüm seçeneklerini değerlendirebiliyor.

Üniversite yolculuğunda doğru tercih

Yoğun ilgiyle gerçekleşen YKS Tercih Günleri'nde öğrencilerin karar verme süreci desteklenirken adaylara yükseköğretim programlarının içerikleri, iş imkânları ve eğitim süreçleri hakkında kapsamlı bilgi sunularak, bilinçli ve doğru tercih yapmaları hedefleniyor.