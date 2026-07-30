Denizli Büyükşehir Belediyesi, üniversite sınavı sonuçlarının ardından tercih maratonuna giren gençleri yalnız bırakmıyor. Türk PDR Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen 'YKS Tercih Danışmanlığı Hizmeti' kapsamında, uzman kadrolar hem kent merkezinde hem de 19 ilçede öğrencilere ücretsiz rehberlik sunacak. DE

DENİZLİ (İGAF) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve gençlerin geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemelerine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Derneği Denizli İl temsilciliği iş birliğiyle hayata geçirilen 'YKS Tercih Danışmanlığı Hizmeti', üniversite adaylarının kritik tercih sürecini doğru, bilinçli ve en verimli şekilde yönetebilmelerine destek olmayı hedefliyor.



Uzman rehberlerle kişiye özel kariyer planlaması



Alanında uzman psikolojik danışmanlar ve rehber öğretmenler tarafından yürütülecek hizmet kapsamında, her öğrencinin durumu bireysel olarak değerlendirilecek. Danışmanlık sürecinde adayların; kişisel ilgi ve yetenekleri, YKS başarı sıralamaları ve puanları, uzun vadeli kariyer hedefleri dikkate alınarak en uygun üniversite ve bölüm tercihlerini yapmaları sağlanacak. Bu sayede hatalı tercihlerin ve olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.



Merkezde 13 gün boyunca kesintisiz ve ücretsiz hizmet



Gençlerin ve ailelerinin doğru kararlar almasına rehberlik edecek olan tercih danışmanlığı hizmeti, 29 Temmuz-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında tamamen ücretsiz olarak verilecek. Hizmet almak isteyen tüm öğrenci ve veliler, bu tarihler arasında Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'ni ziyaret edebilecek.



Detaylı bilgi ve randevu için iletişim hattı açıldı



Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Türk PDR Derneği Denizli İl Temsilciliği ortaklığıyla yürütülen bu ücretsiz destek projesinden tüm üniversite adayları ve aileleri tercih süresi boyunca yararlanabilecek. Hizmet detayları hakkında ayrıntılı bilgi almak ve sıra beklemeden işlem yapabilmek amacıyla randevu oluşturmak isteyen vatandaşlar, 0 (258) 280 25 85 numaralı iletişim hattından yetkililere ulaşabilecekler.