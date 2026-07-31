Sınav sürecinde olduğu gibi tercih sürecinde de öğrencileri yalnız bırakmayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih döneminde de gençlerin yanında olmaya devam ediyor. Yoğun tempolu geçen sınav hazırlık sürecinin ardından öğrencilerin üniversite tercihlerini doğru yapabilmesi için çalışan Büyükşehir, MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi aracılığıyla bu yıl da ücretsiz danışmanlık hizmetine başladı.

MERSİN (İGFA) - Her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilerin yanında olan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, merkezde Kongre ve Sergi Sarayı'nda ve ilçelerde Büyükşehir'e bağlı Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde verilen 'YKS Tercih Danışmanlığı' ile öğrencilerin doğru bir tercihle doğru bir geleceğe adım atması için çalışıyor.

Gençlerin geleceğini inşa ederken seçecekleri mesleklerde rehberlik eden Büyükşehir'in uzman kadrosu, tercihlerin son gününe kadar Pazar günleri hariç saat 08.00-17.00 saatleri arasında öğrencilerin yanında olacak. Tercih yapmakta zorlanan öğrencilere yol gösteren danışmanlar, aileleri de süreçle ilgili bilgilendirecek. Bu hizmet sayesinde öğrenciler yalnızca puan ve sıralamaya göre değil; ilgi alanları, kariyer hedefleri ve kişisel beklentileri doğrultusunda tercih yapabiliyor. Öğrencinin karakterine, yeteneklerine, kampüsün koşullarına ve şehrin sosyal imkânlarına kadar birçok noktada gençlere rehberlik eden uzman danışman kadrosu, destek almak isteyen tüm öğrenci ve velileri merkezlere bekliyor.

Türk: 'Umarım tüm öğrencilerin hayallerine giden yolda basamak oluruz'

Gençler danışmanlık hizmetine kolay ulaşabilsin diye birçok noktada danışmanlık merkezi kurduklarını söyleyen MERCİ Danışmanlık Merkezi'nde görevli rehber öğretmen Rukiye Türk, 'Eğitimi önemseyen sosyal belediyecilik bakış açısına uygun olarak yürüttüğümüz bu çalışmalarda katılım sağlayan öğrencilerimizin hayatlarında yeni bir evreye girmesi Eğitim Şube Müdürlüğü olarak bizi de heyecanlandırıyor. MERCİ Danışmanlık Merkezi öncülüğünde yaptığımız bu ücretsiz eğitimde öğrencilere sadece mesleki bilgiler vermiyoruz. Bunun yanında hayata tam olarak hazırlanabilmeleri için seçimlerinde rehberlik ediyoruz' dedi.

Öğrencinin karakterine, yeteneklerine, kampüs koşullarına ve şehrin sosyal imkânlarına kadar birçok noktada gençlere rehberlik ettiklerini söyleyen Türk, 'Hem şehrimizde bulunan hem de ülkenin birçok yerindeki üniversite temsilcilerini burada misafir ediyoruz ve öğrencilerle buluşmalarını sağlıyoruz. Umuyoruz ki hizmetimizden yararlanan tüm öğrencilerimizin hayallerine basamak oluruz. Tercih süreci boyunca buradayız, bütün öğrencilerimizi bekliyoruz' diye çağrı yaptı.

Yorucu bir sınav senesinin ardından öğrencilerin heyecanına Büyükşehir ortak oldu

Yoğun tempolu ve yorucu bir senenin ardından heyecanlı bekleyişe geçen Zeynep Kaba, 'Psikolojik ve fiziksel olarak çok yorulduğumuz bir süreçti ama sonunda güzel bir sonuç aldığım için mutluyum. Danışmanlık hizmetini de gayet beğendim. Bizi yönlendiriyorlar, istediğimiz üniversitelere ya da bizim farkında bile olmadığımız güzel üniversiteler olduğunu gösteriyorlar' diyerek, merak eden bütün öğrencilere merkezi tavsiye etti.

Zorlu bir sene geçirdiğini söyleyen Ceren Benzer ise, 'Danışmanlık hizmeti çok iyi. Çünkü tercih süresinde insanların kafası çok karışıyor. 'Sıralamam yetiyor mu, yetmiyor mu, açıkta kalır mıyım, kalmaz mıyım?' diye kafada çok soru işaretleri oluyor. Tecrübeli öğretmenlerimiz sayesinde iyi bir tercih yapmayı umuyorum' diye konuştu.

Tercih süreci için çok heyecanlı olduğunu belirten Muhammed Miraç Aksoy, 'Umarım emeklerimizin karşılığını alabiliriz. Hedefim elektrik mühendisliği. Birazcık heyecan var, biraz da ailemden uzak kalacağım için endişeliyim ama buradaki danışmanlık hizmetini çok güzel buldum. Danışmanlar sıcakkanlı davrandılar' diyerek, sınava hazırlanan öğrencilere çok çalışmayı tavsiye etti.